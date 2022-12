LPI-J: Unerlaubte Fahrstunden gegeben

Bad Sulza (ots) - Am Samstag, gegen 11:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Salzstraße in Bad Sulza. Ein 22-jähriger Fiat-Fahrer wich einem Schneehaufen am Fahrbahnrand aus und kam dabei zu weit nach links, sodass er seitlich mit einer entgegenkommenden 39-jährigen Jeep-Fahrerin zusammenstieß. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein deutlicher Lackschaden an den betroffenen Seiten. ...

