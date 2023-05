Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Brand in einem Geschäfts- und Wohnhaus; Bispingen: In Scheune eingebrochen; Soltau: Aufbrecher setzen Trennschleifer ein; Schneverdingen: Einbrecher entwenden Bargeld

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.05.2023 Nr. 1

21.05 / Brand in einem Geschäfts- und Wohnhaus

Bispingen: Am Sonntag, gegen 14.00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Betrieb an der Hauptstraße zu einem Brand, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Durch die Rauchentwicklung wurde nahezu der gesamte Gebäudekomplex beschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 250.000 Euro geschätzt. Eine benachbarte Eisdiele wurde vorsorglich geräumt. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

21.05 / In Scheune eingebrochen

Bispingen: In der Zeit zwischen Samstag, 10.00 und Sonntag, 11.30 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in eine Scheune an der Straße "Außengarten" ein und schlugen im Inneren die Scheibe zu einer weiteren Räumlichkeit ein. Stehlgut wurde nicht erlangt. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

21.05 / Aufbrecher setzen Trennschleifer ein

Soltau: Am Sonntag, in der Zeit zwischen 16.15 und 16.30 Uhr beschädigten Unbekannte mittels Trennschleifer das Schloss eines Lagercontainers eines Betriebes an der Straße "Vor dem Weiherbusch". Das Öffnen des Containers gelang den Tätern nicht. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

21.05 / Einbrecher entwenden Bargeld

Schneverdingen: Am Samstagabend gelangten Einbrecher gewaltsam über die Terrassentür in ein Wohnhaus an der Ottostraße, durchsuchten es und entwendeten Bargeld. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

21.05 / Brand eines Gartenhauses

Walsrode: Am späten Sonntagabend geriet aus bislang ungeklärten Gründen ein kleines Gartenhaus an der Benzer Straße in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

