Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Meerbusch und Neuss

Meerbusch, Neuss (ots)

In der Zeit von Montag (16.01.), 18:00 Uhr, bis Mittwoch (18.01.), 10:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Meerbusch. Unbekannte hatten die Terrassentür der Erdgeschosswohnung an der Witzfeldstraße aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Schmuck erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus an der Karl-Arnold-Straße in Meerbusch. Die unbekannten Diebe hatten am Mittwoch (18.01.), in der Zeit von 13:30 bis 17:00 Uhr, eine Terrassentür des Hauses aufgehebelt.

Ein Einfamilienhaus an der Bernhard-Lichtenberg-Straße in Neuss wurde am Mittwoch (18.01.), in der Zeit von 17:30 bis 20:45 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Unbekannte hatten zunächst versucht, ein Fenster aufzuhebeln und als dies misslang, nach dem Einschlagen einer Scheibe die Terrassentür geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe mehrere Schmuckstücke.

Am Mittwoch (18.01.), in der Zeit von 17:30 bis 22:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Lindenstraße in Neuss. Unbekannte hatten einen Balkon im ersten Stock erklommen und zunächst erfolglos versucht, die Balkontür aufzuhebeln. Anschließend hebelten die ungebetenen Gäste ein danebenliegendes Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Angaben zur möglichen Beute liegen noch nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie nicht nur Ihre Fenster vom Keller bis zum Erdgeschoss, sondern auch alle anderen Fenster, die über Anbauten und Balkone erreichbar sind. Lassen Sie sich von den Fachberatern der Kripo beraten.

