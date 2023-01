Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgängerin von PKW angefahren - Zeugen gesucht

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (17.01.), gegen 18 Uhr, soll es an der Friedenstraße in Meerbusch-Büderich zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen sein, bei der eine 23-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Die Frau wollte nach eigenen Angaben an der Friedenstraße die Straßenseite wechseln, als für sie überraschend aus Richtung Moerser Straße von links ein PKW ihren Weg kreuzte. Der weiße Kleinwagen soll ihr über den linken Fuß gefahren und sie leicht an der Hüfte touchiert haben. Die unbekannte Autofahrerin soll kurz angehalten und nach der 23-Jährigen gesehen haben, dann aber weiter gefahren sein.

Die Fußgängerin begab sich anschließend in ambulante ärztliche Behandlung.

Die Fahrerin des PKW soll etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein und blonde Haare gehabt haben, die sie zu einem Dutt zusammengebunden trug. Zudem soll sie Brillenträgerin gewesen sein.

Das Verkehrskommissariat Kaarst hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell