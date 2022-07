Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Nachtrag zur Wochenendmeldung vom 29.07.-31.07.2022

PI Heidekreis-Munster (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es in Munster zu zwei folgenschweren Unfällen. In der Breloher Straße gegen 22:40 Uhr geriet ein 18jähriger auf regennasser Fahrbahn beim Abbiegen ins Schleudern und prallte mit seinem PKW Mercedes gegen eine Hauswand. In dem Fahrzeug wurden drei Personen leicht verletzt. Der Schaden am Haus und dem nicht mehr fahrbereiten PKW beläuft sich zusammen auf etwa 60.000 Euro.

Später gegen 01:05 Uhr fuhr ein 42jähriger mit seinem PKW Volvo in der Straße Am Hanloh gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Nissan am Fahrbahnrand und schob dieses Fahrzeug noch auf einen anderen PKW VW, der davor stand. Der Schaden bei diesem Unfall beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Bei beiden Unfallverursachern wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell