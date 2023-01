POL-AUR: Vermisste Seniorin leblos aufgefunden

Landkreis Wittmund (ots) - Wittmund - Hinweis auf Haustürbetrüger In Wittmund gibt es aktuell Hinweise auf verdächtige Spendensammler. Am Mittwoch klingelte eine bislang unbekannte männliche Person an der Haustür einer Seniorin in der Straße Up de Gast. Unter dem Vorwand, Spenden zu sammeln, verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu dem Haus der Frau und bat um etwas zu trinken. Als er unbeobachtet war, entwendete ...

