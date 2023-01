Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Wittmund. Am Vormittag fuhr nach ersten Erkenntnissen ein Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße und kam kurz nach der Kreuzung zur Isumser Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wühlte mit seinem Lastwagen die Berme auf. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Unfallflucht in Einbahnstraße

In der Gartenstraße in Wittmund hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. In der Einbahnstraße touchierte ein bislang Unbekannter zwischen 12.30 Uhr und 14.10 Uhr einen geparkten grauen VW Touran an der Beifahrerseite. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Regulierung zu kümmern. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz im Edenskamp kam es am Donnerstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 9 Uhr und 11 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke gegen einen lilafarbenen Nissan Micra. Der Nissan wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher fuhr unerlaubt davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04462 9110.

