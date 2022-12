Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat die Dreizehnjährige Varvara A. aus Seelze gesehen?

Hannover (ots)

Seit Montag, 26.12.2022, sucht das Polizeikommissariat (PK) Seelze nach der 13-Jährigen Varvara A. aus Seelze. Sie verließ am Sonntag, 25.12.2022, die elterliche Wohnung im Ortsteil Seelze-Letter und kehrte bislang nicht zurück. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 13:30 Uhr begab sich der Vater des Mädchens zum PK Seelze und meldete das Mädchen als vermisst. Sie war bereits in der Vergangenheit abgängig aus dem Elternhaus (wir berichteten unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5204620). Das Mädchen verließ am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 17:30 Uhr das elterliche Haus und kehrte bislang nicht zurück. Eine Fahndung der Polizei nach dem Mädchen blieb bislang ohne Erfolg. Daher wendet sich die Polizei mit einem Foto an die Öffentlichkeit. Die 13-Jährige hält sich unter Umständen im Stadtgebiet von Hannover auf.

Das Mädchen ist etwa circa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und schulterlanges, leicht gelocktes, dunkles Haar. Laut ihrem Vater wirkt sie äußerlich älter als zwölf Jahre. Sie sieht eher aus wie 16 bis 18 Jahre. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war sie mit einem schwarzen Kleid, einer schwarzen Strumpfhose bekleidet und trug schwarze, hochhackige Schuhe.

Zeugen, die das Mädchen gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthalt machen können, werden gebeten, sich beim PK Seelze unter der Telefonnummer 05137 8270 zu melden./bo

