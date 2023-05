Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Unbekannter sprüht Hakenkreuze

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (14.05.2023) trieb ein noch unbekannter Täter zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr in der Eberhardstraße und der Christofstraße in Möglingen sein Unwesen. Der Täter sprühte vier Hakenkreuze auf eine Garagenwand in der Eberhardstraße und auf eine benachbarte Wand einen sogenannten Smiley. In der Christofstraße wurden auf zwölf Mülleimern jeweils der Buchstabe L hinterlassen. In allen Fällen wurde weiße bzw. silberne Sprühfarbe benutzt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu wenden.

