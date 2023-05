Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim: 40-Jähriger alkoholisiert an Unfallflucht beteiligt (aktualisierter Version)

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (14.05.2023) ereignete sich im Bereich der Anschlussstelle Pleidelsheim ein Unfall. Gegen 17.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem ihm ein VW aufgefallen war, der an der Anschlussstelle Pleidelsheim im Grünstreifen stand. Vor Ort stellte die Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg fest, dass der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Lenker des PKW vermutlich zunächst in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen und beim Verlassen der Autobahn aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Anhand der Spuren vor Ort, dürften anschließend zwei Personen den unfallbeschädigten VW verlassen und die Flucht ergriffen haben. Noch während der Unfallaufnahme vor Ort, traf ein 40 Jahre alter Mann ein, der sich als Fahrer des VW ausgab. Im Zuge der weiteren Maßnahmen bemerkten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über einem Promille. Der 40-Jährige musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde darüber hinaus beschlagnahmt und er musste, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, eine Sicherheitsleistung von 500 Euro hinterlegen. Der am PKW entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Pleidelsheim und Freiberg am Neckar befanden sich mit insgesamt 29 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen vor Ort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Besetzung des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell