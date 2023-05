Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Jugendlicher wird von Unbekannten angegriffen

Ludwigsburg (ots)

Drei bislang unbekannte Täter sprachen am Samstagabend (13.05.2023) gegen 22.30 Uhr auf einem Fest auf dem Marktplatz in Remseck am Neckar einen 16-Jährigen an. Kurz darauf schlugen zwei von ihnen unvermittelt mit Fäusten auf den Jugendlichen ein, bis sie schließlich von einem Zeugen voneinander getrennt wurden. Während der 16-Jährige leicht verletzt wurde, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Alle drei sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt gewesen sein und hatten ein südländisches Aussehen. Einer der Täter soll kurze schwarze Haare haben, etwa 170 cm groß sein und einen dunklen Trainingsanzug getragen haben. Der zweite soll etwa 175 cm groß und mit einem hellen Pullover sowie mit einer dunklen Kurzarmweste bekleidet gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar in Verbindung zu setzen.

