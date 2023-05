POL-LB: Pfingsttour mit dem Karrieremobil - Informationen zum Polizeiberuf vor Ort in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am Sonntag (14.05.2023) gegen 06:45 Uhr mutmaßlich in eine Garage eines Vereinsheims im Eichelbergweg in Sindelfingen einzubrechen. Nachdem die Täter sich am Sicherheitsschloss der Garage zu schaffen machten, löste ein akustischer Alarm einer Alarmanlage aus. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht. Es ...

mehr