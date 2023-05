POL-LB: Sindelfingen: Einbruchsversuch in Garage eines Vereinsheims

Ludwigsburg (ots) - Eine 60 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr am Freitag (12.05.2023) zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr die Hüttentalstraße in Böblingen in Richtung Kopernikusstraße entlang, als sie mutmaßlich einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw streifte. Hierbei wurde der rechte Außenspiegel des VW eingeklappt, ein Sachschaden entstand jedoch nicht. Da die 60-Jährige anschließend weiterfuhr und sich erst am Sonntag ...

mehr