Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Geschädigter von Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 60 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr am Freitag (12.05.2023) zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr die Hüttentalstraße in Böblingen in Richtung Kopernikusstraße entlang, als sie mutmaßlich einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw streifte. Hierbei wurde der rechte Außenspiegel des VW eingeklappt, ein Sachschaden entstand jedoch nicht. Da die 60-Jährige anschließend weiterfuhr und sich erst am Sonntag (14.05.2023) bei der Polizei meldete, ist das geschädigte Fahrzeug nicht bekannt. Ebenso unklar ist, ob an dem geparkten Pkw ein Schaden entstanden ist. Bei diesem könnte es sich um einen schwarzen Van gehandelt haben. Zeugen bzw. der Halter des möglicherweise beschädigten Pkws werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

