POL-LB: Böblingen: Brand in Massagesalon

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte am Sonntag mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften in die Stuttgarter Straße in Böblingen aus, nachdem gegen 14:15 Uhr ein Brand in einem Massagesalon gemeldet worden war. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts war in einem Nebenraum ein Feuer ausgebrochen. Eine der anwesenden Personen hatte die Flammen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits mit Hilfe eines Pulverlöschers erstickt. Drei Frauen wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der durch den Brand entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen.

