Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim - Verkehrsunfall an der Sedan-Kreuzung

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 11:49 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Vaihinger Straße, Horrheimer Straße und Sedanstraße in Sersheim zu einem Verkehrsunfall. Der 35-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Vaihinger Straße von Sachsenheim kommend in Richtung Vaihingen an der Enz und wollte nach links in die Sedanstraße abbiegen. Aufgrund eines die Fahrbahn überquerenden Fußgängers musste der BMW-Lenker mitten im Kreuzungsbereich halten und konnte somit den Vorrang des entgegenkommenden 58-Jährigen Opel-Lenkers nicht gewähren. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt 14.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

