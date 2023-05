POL-LB: Jettingen / Nagold: Zeugen und Geschädigte nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand am Freitag (12.05.2023) bei einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr in der Hohenstaufenstraße in Böblingen verübte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte einen Mercedes, der etwa mittig der Hohenstaufenstraße am Straßenrand abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier ...

mehr