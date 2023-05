Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen

Nagold: Zeugen und Geschädigte nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (11.05.2023) sollte gegen 14:40 Uhr der Fahrer eines BMW mit Schweizer Kennzeichen einer Polizeikontrolle unterzogen werden, der auf der Landesstraße 1362 (L 1362) von Herrenberg kommend in Fahrtrichtung Jettingen unterwegs war. Der Fahrer des BMW ignorierte die Anhaltezeichen des Streifenwagens und setzte seine Fahrt über die Herrenberger Straße (L 362) unbeirrt in Richtung Nagold fort. An der Einmündung zur Nagolder Straße ordnete er sich zunächst links ein, um Richtung Mötzingen abzubiegen, beschleunigte dann aber stark und fuhr geradeaus weiter nach Nagold. Dabei musste ein anderer Pkw, der ebenfalls in Fahrtrichtung Nagold unterwegs war, stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden und den BMW wieder nach rechts einscheren zu lassen. Der BMW-Lenker drosselte sodann seine Geschwindigkeit und fuhr auf der Breslauer Straße durch Herrenberg. Da sich im Bereich des Kreisverkehrs zur Altensteiger Straße der Verkehr auf der Breslauer Straße aufstaute, überholte der BMW alle verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge und fuhr entgegen der Fahrtrichtung durch den Kreisverkehr, wobei ein ihm ordnungsgemäß entgegenkommender Pkw eine Vollbremsung machen musste, um nicht mit dem BMW zu kollidieren. Der BMW überholte im weiteren Verlauf in der Altensteiger Straße auf Höhe eines Lebensmitteldiscounters und eines Autohauses zweimal andere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs und gefährdete dabei die ihm entgegenkommenden Fahrerinnen und Fahrer. Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise und der hohen Gefährdung Unbeteiligter brach die Streifenwagenbesatzung die weitere Verfolgung des BMW aus Sicherheitsgründen ab. Zeugen des Vorfalles, insbesondere aber auch Verkehrsteilnehmende, die durch das Verhalten des BMW-Fahrers gefährdet wurden, werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Herrenberg gebeten, Tel. 07032 2708-0 oder herrenberg.prev@polizei.bwl.de.

