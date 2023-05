Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: Kriminalpolizei richtet Ermittlungsgruppe nach Tötungsdelikt auf dem Werksgelände von Mercedes Benz ein

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Donnerstagmorgen (11.05.2023) in einer Produktionshalle auf dem Gelände des Mercedes Benz-Werks in Sindelfingen zu einem zweifachen Tötungsdelikt gekommen ist, richtete die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Freitag (12.05.2023) eine 17-köpfige Ermittlungsgruppe mit Namen "Halle" ein.

Ein 53 Jahre alter Tatverdächtiger soll gegen 07.45 Uhr am Donnerstag in der Produktionshalle auf zwei 44-jährige Männer geschossen haben. Tatverdächtiger wie auch beide Opfer arbeiteten dort gemeinsam. Einer der beiden 44-Jährigen erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Das zweite Opfer starb wenig später in einem Krankenhaus.

Im Rahmen der haftrichterlichen Vorführung, die am Donnerstagnachmittag beim Amtsgericht in Stuttgart stattfand, hat der Beschuldigte keinerlei Angaben gemacht.

Zwischenzeitlich ergaben die Ermittlungen, dass es sich bei der zur Tat verwendeten Schusswaffe um eine Pistole handelt. Der Tatverdächtige, der sich seit Donnerstagnachmittag in Untersuchungshaft befindet, besitzt keine waffenrechtliche Erlaubnis und dürfte die Schusswaffe daher illegal besessen haben.

Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist weiterhin auch die Klärung der Motivlage, zu der bislang noch keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell