Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Markgröningen: 33-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Ludwigsburg (ots)

Ein 33 Jahre alter Opel-Lenker versuchte sich am Mittwoch (10.05.2023) durch Flucht einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Beamte des Polizeireviers Kornwestheim hatten in der Markgröninger Straße in Asperg eine Kontrollstelle eingerichtet. In diesem Zuge sollte der 33-Jährige gegen 20.15 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Opel-Lenker händigte durch die geöffnete Seitenscheibe seinen Führerschein aus. Anstatt jedoch der Aufforderung zu folgen, in eine nahegelegene Bushaltebucht zu fahren und dort anzuhalten, beschleunigte der 33-Jährige unvermittelt und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Markgröningen. Als er in der Asperger Straße auf Höhe der Orthopädischen Klinik Markgröningen nach rechts abbiegen wollte, verlor der Opel-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem er zwei Verkehrsinseln überfuhr, geriet er in einen bepflanzten Grünstreifen und kollidierte dort schließlich mit einem Baum. Anschließend versuchte der durch den Unfall leicht verletzte Mann zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von den nacheilenden Polizeibeamten gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf insgesamt etwa 16.500 Euro. Im Zuge der folgenden polizeilichen Maßnahmen konnten im Fahrzeug des Beschuldigten mehrere Kilogramm Marihuana sowie Bargeld aufgefunden werden. Zudem fiel ein Drogenvortest bei dem Beschuldigten positiv aus, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 33-jährige wohnsitzlose albanische Staatsangehörige am Donnerstag (11.05.2023) einer Haftrichterin am Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, setzte diesen in Vollzug und wies den 33-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

