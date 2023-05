Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Peugeot beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (11.05.2023) verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Straße "In den Schmiedeäckern" in Affalterbach eine Unfallflucht. Zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr stand am Fahrbahnrand auf Höhe der Einmündung der Maybachstraße ein Peugeot. Die Windschutzscheibe dieses PKW wies am Nachmittag Risse und Steinschläge auf. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Marbach am Neckar dürfte an dem Peugeot ein noch unbekannter Fahrzeuglenker vorbeigefahren und hierbei Steine aufgewirbelt haben oder möglicherweise fiel verlorene Ladung auf die Windschutzscheibe, so dass ein Sachschaden von etwa 1.800 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de an die Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell