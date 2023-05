Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt auf dem Gelände des Mercedes Benz-Werks in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Wie bereits am Donnerstag um 11.40 Uhr gemeldet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5506724) ereignete sich am Donnerstagmorgen in einer Produktionshalle des Mercedes Benz-Werks in Sindelfingen ein Tötungsdelikt. Zwei 44 Jahre alte Männer starben. Mitarbeitende des Werksschutzes hielten den 53 Jahre alten Tatverdächtigen vor Ort bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Die vorläufige Festnahme durch die Polizei erfolgte wenige Minuten nach Eingang des ersten Notrufs, der gegen 07.45 Uhr erfolgt war.

Der Mann wurde noch am Donnerstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Totschlags in zwei Fällen gegen den 53-jährigen türkischen Staatsangehörigen, setzte diesen in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Der polizeiliche Einsatz im Mercedes Benz-Werk war gegen 12.25 Uhr beendet. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führt die Ermittlungen wegen Totschlags.

Zu den Hintergründen der Tat dauern die Ermittlungen an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell