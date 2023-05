Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Scheibe eines Fiat beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (12.05.2023) trieb ein noch unbekannter Täter in der Alt-Württemberg-Allee in Ludwigsburg sein Unwesen. Im Bereich der Kreuzung mit der Friedrich-Ebert-Straße war ein Fiat abgestellt. Der Unbekannte versuchte die hintere Seitenscheibe der rechten Fahrzeuge einzuschlagen. Diese splitterte auch, verblieb jedoch nahezu vollständig im Fensterrahmen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

