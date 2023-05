Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfallflucht mit drei leicht verletzten Personen - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 16:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker die Heimengasse von Hoheneck kommend und bog anschließend nach rechts auf die L1129 in Richtung Freiberg am Neckar ab. Hierbei missachtete der Pkw-Lenker die Vorfahrt eines von Ludwigsburg kommenden 25-jährigem Opel Fahrers. Der 25-Jährige musste in der Folge auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund des Ausweichmanövers touchierte der Opel den entgegenkommenden VW Passat eines 46-Jährigen, welcher an der Einmündung nach links in die Heimengasse abbiegen wollte. Hierdurch wurde der VW Passat in Fahrtrichtung nach rechts gegen den VW Tiguan eines 55-Jährigen abgewiesen, welcher aus Richtung Freiberg geradeaus in Richtung Ludwigsburg fuhr. Der VW Passat drehte sich daraufhin um die eigene Achse und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Der VW Tiguan des 55-Jährigen, drehte sich ebenfalls um die eigene Achse und kam im Grünstreifen zum Stehen. In der Folge flüchtete der unbekannte Pkw-Lenker vom Unfallort, vermutlich in Fahrtrichtung Freiberg am Neckar. Die Fahrer der beteiligten Pkw vor Ort wurden durch den Verkehrsunfall jeweils leicht verletzt. Der 25-jährige Fahrer des Opel und der 46-jährige Fahrer des VW Passat wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro. Die Polizei war mit drei Streifenwagen vor Ort. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz. Alle drei Pkw an der Unfallörtlichkeit waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L1129 war zwischen den Einmündungen K1672 und der Heimengasse für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711/6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

