Harrislee (ots) - (do) Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 7 wurde am frühen Sonntagmorgen (2.4.23) eine 50-jährige Autofahrerin lebensgefährlich verletzt. Nach Ermittlungen des Polizei-Autobahnreviers Schleswig kam ihr in Südrichtung fahrender Pkw aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Zwischen den Anschlussstellen Flensburg ...

mehr