RLS NORD: BAB 7: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Harrislee (ots) - (do) Am Samstagabend (18.03.23) brannte in Wyk auf Föhr aus bislang unbekannter Ursache ein Reetdachhaus komplett nieder. Die Kripo ermittelt. Um kurz nach 22:00 Uhr wurde der Leitstelle Nord ein in Küstennähe brennendes Ferienhaus gemeldet. Bei Eintreffen der Löschkräfte (55 Feuerwehrleute aus insgesamt vier alarmierten Ortswehren) brannte das Objekt bereits in voller Ausdehnung. Beide Hälften des ...

