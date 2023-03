Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Doppelhaus auf der Insel Föhr niedergebrannt

Harrislee (ots)

(do) Am Samstagabend (18.03.23) brannte in Wyk auf Föhr aus bislang unbekannter Ursache ein Reetdachhaus komplett nieder. Die Kripo ermittelt.

Um kurz nach 22:00 Uhr wurde der Leitstelle Nord ein in Küstennähe brennendes Ferienhaus gemeldet. Bei Eintreffen der Löschkräfte (55 Feuerwehrleute aus insgesamt vier alarmierten Ortswehren) brannte das Objekt bereits in voller Ausdehnung.

Beide Hälften des im Jahre 1984 erbauten und zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnten Reetdachhauses brannten trotz der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen komplett nieder.

Im Zuge der Löscharbeiten kam es zu einem Wasserrohrbruch, wodurch ein Teil der Straße unterspült wurde, absackte und sich ein Loch in der Fahrbahn und dem Bürgersteig bildete.

Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden wird auf zirka 600.000 Euro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Diese Pressemitteilung ergeht im Einvernehmen mit dem kommunalen Teil der KRLS-Nord.

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell