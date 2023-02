Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Verkehrsteilnehmer baut Unfall und fährt davon

Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Am Montagmorgen (13.2.) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 10.15 Uhr "In der Lahrbach" einen geparkten, silbernen Mercedes an der rechten Fahrzeugseite in Höhe des hinteren Radkastens. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug entstandenen Schaden zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell