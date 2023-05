Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 18:00 Uhr, kam es auf der L1125 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Die 65-jährige Lenkerin eines Pkw Kia befuhr die Landstraße von Pleidelsheim kommend in Fahrtrichtung Murr. An der Ampelkreuzung missachtete sie die rot zeigende Lichtzeichenanlage und stieß mit der 19-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen, welche die Kreuzung von Freiberg (L1129) kommend geradeaus in Richtung Auffahrt zur A81 passieren wollte. Die Mercedes-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro, wobei der Kia abgeschleppt werden musste. Die Autobahnmeisterei Ludwigsburg wurde zur Reinigung auslaufender Betriebsmittel verständigt.

