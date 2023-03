Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer flüchtet in Stadland vor der Polizei +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Montag, 20. März 2023, 07:30 Uhr, die Polizei verständigt, nachdem ihm in der Dedesdorfer Straße in Stadland ein Pkw aufgefallen war. Der Mercedes war zuvor mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen in die genannte Straße abgebogen. Außerdem fehlte die Heckscheibe.

Als Beamte der Polizei die Insassen in der Dedesdorfer Straße kontrollieren wollten, starteten diese den Pkw und fuhren auf den Streifenwagen zu. Das eingeschaltete Blaulicht und die Signale zum Halten wurden missachtet. Die Flucht führte im weiteren Verlauf über die Friesenstraße, die Marktstraße und die Braker Straße. Dabei setzte sich der Fahrer über die geltenden Verkehrsregeln hinweg. In der Sürwürder Straße kam der Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und fuhr sich auf einem Feld fest. Drei Insassen verließen den Pkw und flüchteten zu Fuß.

Alle drei konnten in unmittelbarer Nähe gestellt und festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Brake, einen 17-Jährigen aus Oldenburg und eine 14-Jährige aus Nordenham. Gegen sie ist unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Kraftfahrzeugrennens und des Verdachts des Kfz-Diebstahls eingeleitet worden. Sie werden zudem verdächtigt, für zwei Diebstähle aus Pkw in Brake und sieben weitere Taten in Elsfleth verantwortlich zu sein.

Zeugen, die die Flucht beobachtet haben oder vielleicht sogar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

