Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Ganderkesee: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen; E-Scooter-Diebstahl

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am 18.03.2023, gegen 18:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Almsloher Straße/Oldenburger Straße in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 56-jähriger Mann aus Wilhelmshaven war mit seinem Pkw Pkw Citroen auf der Almsloher Straße in Richtung Ganderkesee unterwegs. An der Kreuzung mit der Oldenburger Straße wechselte der 56-Jährige von der Rechtsabbiegerspur auf die linke Fahrspur und kollidierte dabei mit einem von hinten herannahenden Pkw Audi, der von einem 56-jährigen Mann aus Ganderkesee geführt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 9-jähriger Mitfahrer im Citroen und die 53-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstand ca. 2500,- Euro Sachschaden.

Ganderkesee: E-Scooter entwendet

Am 18.03.2023 zwischen 16:25 und 16:45 Uhr kam es in Ganderkesee, Stettiner Weg zum Diebstahl eines E-Scooters. Nach Angaben des Geschädigten wurde der blaue E-Scooter der Marke Soflow vom Grundstück des Eigentümers entwendet. Dort war das Elektrokleinstfahrzeug ungesichert abgestellt. Es entstand ca. 500,- Euro Sachschaden. Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter Tel.: 04222-946950 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell