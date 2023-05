Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Sportplatzes

Ludwigsburg (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr einen Renault beschädigte, der vor der Vereinsgaststätte am Sportplatz in der Bachstraße in Bönnigheim abgestellt war. Der Unbekannte touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken linksseitig das Heck des Renault und machte sich anschließend davon. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

