FW Bremerhaven: Erste Test-SMS tauchen auf Handys auf. Provider bereiten sich für den #Warntag2022 vor.

Bremerhaven (ots)

In Vorbereitung auf den bundesweiten #Warntag 2022 schicken die Handyprovider schon vereinzelt Test-SMS an die Handys. Dies ist für die Einführung der Technik "Cell Broadcast" erforderlich. Diese Technik wird benötigt um Warn-SMS an Handys schicken zu können, ohne auf Apps angewiesen zu sein.

Am Warntag, den 08.12.2022, werden um 11 Uhr durch den Bund zum ersten Mal Warn-SMS verschickt. So sollen mögliche Probleme festgestellt werden, um die Arbeiten an dem System fertigstellen zu können. Ende Februar 2023 soll der Cell Broadcast einsatzbereit sein.

Unter https://bbk.bund.de/cellbroadcast können Sie nachsehen, ob Ihr Handy für den Empfang bereit ist.

