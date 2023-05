Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbrecher entwenden Tresor

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich über das Fenster eines Abstellraums gelangten noch unbekannte Personen zwischen Samstag 22:00 Uhr und Sonntag 08:45 Uhr (13./14.05.2023) in ein Gebäude in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg, in dem sich ein Sonnenstudio befindet. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Tresor mit einer vierstelligen Bargeldsumme komplett entwendet.

