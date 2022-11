Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots)

Im Zeitraum vom 11.11.2022 zwischen 21:00 Uhr und dem 12.11.2022, 01:00 Uhr, ereignete sich in der Mittelbacher Straße in Blieskastel Altheim, in Höhe der Kirche und dortigen Pizzeria ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Bei dem geschädigten Pkw handelt es sich um einen schwarzen 5-er BMW mit HOM-Kreiskennzeichen. An diesem konnten im beschädigten Bereich Farbanhaftungen festgestellt werden. Daher wird vermutet, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug, um ein helles Fahrzeug gehandelt haben könnte. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

