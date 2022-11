POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots) - Im Zeitraum vom 13.11.2022, 17:00 Uhr, bis 14.11.2022, 06:15 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter an einem Pkw, Audi A3, mit HOM-Kreiskennzeichen die Fahrerscheibe ein. Der Pkw stand in der Hasenäckerstraße in Homburg am Fahrbahnrand. Aus dem Pkw entwendete der Täter einen Geldbeutel. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von ...

