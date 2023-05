Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg

Rutesheim: 40-Jährige leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Mit einer äußerst aggressiven Verkehrsteilnehmerin bekamen es Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Leonberg am Sonntag (14.05.2023) gegen 13:00 Uhr zu tun. Die 40-Jährige fuhr mit ihrem Ford Galaxy auf der Gebersheimer Straße in Leonberg ortsauswärts in Richtung Kreisverkehr zur Kreisstraße 1082. Auf Höhe der Einmündung zum Lohlenbachweg geriet sie nach links auf die Gegenfahrspur und streifte dort den ihr entgegenkommenden Mitsubishi eines 29-jährigen Autofahrers. Anschließend fuhr die Frau zügig weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. An beiden Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden von jeweils rund 500 Euro. Die 40-Jährige konnte von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg an ihrer Anschrift in Rutesheim angetroffen werden. Sie verweigerte eine Kontaktaufnahme mit den Einsatzkräften und ließ diese nicht in die Wohnung ein, weshalb die Durchsuchung der Wohnung durch die Staatsanwaltschaft angeordnet wurde. Nachdem der Mann der 40-Jährigen den Einsatzkräften geöffnet hatte, sollte die Frau vorläufig festgenommen werden. Die Dame, die mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, schrie lautstark herum und versuchte vehement, sich körperlich gegen ihre Festnahme und ihren Transport im Dienstfahrzeug zur Wehr zu setzen. Ihr mussten daher Handschließen angelegt werden. Sie wurde dann gewaltsam zum Streifenwagen gebracht und unter ständiger Fixierung zum Polizeirevier Leonberg gefahren. Auch dort musste sie durch mehrere Einsatzkräfte daran gehindert werden, sich gegen die erforderliche Blutentnahme körperlich zu wehren, wobei sie fortwährend die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten beleidigte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 40-Jährige aufgrund ihrer mutmaßlichen Alkoholisierung und ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen, bis sie schließlich von ihrem Mann abgeholt wurde. Gegen die Frau wird nun wegen des Verkehrsunfalles mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle, Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Im Zuge der Blutentnahme im Dienstgebäude des Polizeireviers Leonberg ergaben sich Hinweise darauf, dass die durchführende Ärztin möglicherweise unangemessen auf die 40-Jährige eingewirkt haben könnte, weshalb ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen die Medizinerin eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell