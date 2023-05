Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Fahrten unter Alkoholbeeinflussung/ mehrere Verkehrsunfälle/ PKW-Aufbruch/ Brände

Heidekreis (ots)

Groß Eilstorf 27.05.2023:

Nach einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung auf offener Straße stieg eine 32-Jährige in ihrem Pkw und fuhr davon. Dabei kollidierte sie mit einer Mülltonne, was durch einen Zeugen der Polizei mitgeteilt wurde. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug und die Fahrzeugführerin im Anschluss an ihrer Wohnanschrift antreffen, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Es wurden eine Blutprobe entnommen, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Walsrode, 28./29.05.2023:

In der Nacht von Sonntag auf Montag stürzte ein 38-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt auf dem Radweg der L190 zwischen Walsrode und Hodenhagen. Vor Ort wurde durch die Beamten festgestellt, dass sich der Fahrradfahrer zwar nicht verletzt hatte, dieser jedoch erheblich nach Alkohol roch. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille, sodass ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen wurde.

Bispingen, 27.05.2023:

Am Samstag kam es im Laufe des Tages gleich zu drei schweren Unfällen an der Kreuzung K39/K5 (Hans-Christoph-Seebohm-Ring): Beim ersten Unfall übersah ein 46-Jähriger mit seinem Pkw einen vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Rennradfahrer. Der Rennradfahrer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht. Beim zweiten Unfall beachtete ein 41-jähriger Pkw-Führer abermals nicht die Vorfahrt, fuhr in die Kreuzung ein und kollidierte mit zwei Rennradfahrern. Die beiden Rennradfahrer wurden schwerverletzt in Krankenhäuser eingeliefert, hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Beim dritten Unfall übersah eine 54-Jährige mit ihrem Pkw einen anderen vorfahrtsberechtigten Pkw, woraufhin es auf der Kreuzung erneut zum Zusammenstoß kam. Die 54-Jährige verstarb noch am Unfallort. Zwei weitere Beteiligte erlitten schwere Verletzungen, ein Beteiligter wurde leicht verletzt. Auch hier kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Walsrode, 29.05.2023:

Am frühen Montagmorgen wurde ein auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Walsrode-West geparkter PKW VW Golf mittels erheblicher Gewalteinwirkung aufgebrochen. Es wurden mehrere Fahrzeugfenster zerstört und Teile des Fahrzeuginterieurs sowie die Räder entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

Schneverdingen, 27.05.2023:

Am Samstagabend geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, während sich die Bewohner im Garten befanden. Durch die raschen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude verhindert werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 75.000 Euro geschätzt.

Bad Fallingbostel, 29.05.2023:

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in den Räumlichkeiten eines Gastronomiebetriebes in der Innenstadt von Bad Fallingbostel zu einem Feuer mit starker Rauchentwicklung. Die Bewohner der über dem Betrieb befindlichen Wohnungen konnten das Gebäude unverletzt verlassen und nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden.

