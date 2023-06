Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Sporttaschen vor Firmeneingang gestohlen; Munster: Einschleichdiebe am Werk; Soltau: Gaststätte: Büro durchsucht; Buchholz: Brand an einer Garage

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.06.2023 Nr. 1

01.06 / Sporttaschen vor Firmeneingang gestohlen

Schwarmstedt: Ein bislang unbekanntes Paar entwendete am Donnerstagmorgen, um 08.13 Uhr zwei Sporttaschen (grün und schwarz), die der Besitzer vor dem Eingang zu einer Firma an der Bahnhofstraße, Höhe Nr. 15 kurzzeitig abstellte. In den Taschen befanden sich persönliche Gegenstände und Kletterutensilien. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Beschreibung Täter: männlich, schlank, dunkle Haare, dunkler Bart, trug dunkle Jacke mit Aufdruck "Vans" und eine dunkle Hose. Beschreibung Täterin: weiblich, korpulent, schwarze Haare mit Dutt, trug dunkle Daunenjacke. Hinweise zu Tat und Täterpaar nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

31.05 / Einschleichdiebe am Werk

Munster: Unbekannte gelangten am Mittwochabend, zwischen 19.00 und 19.45 Uhr über eine offenstehende Terrassentür in ein Haus am Schlesierweg und entwendeten eine Gürteltasche mit Bargeld und ein Handy der Marke Samsung. Hinweise auf verdächtige Personen bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

30.05 / Gaststätte: Büro durchsucht

Soltau: Am späten Dienstagabend, gegen 23.15 Uhr drangen Unbekannte in einen Gaststättenbetrieb an der Winsener Straße ein und durchsuchten das Büro. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

01.06 / Brand an einer Garage

Buchholz: In der Nacht zu Donnerstag, gegen 04.40 Uhr entstand an einem Garagenkomplex am Kirchweg ein Feuer, was auf eine Garage überschlug. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Entstehung nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

26.05 / Falscher "Zebrastreifen" aufgebracht (Fotos anbei)

Eilte: Unbekannte brachten am Pfingstwochenende im Kurvenbereich einen falschen "Zebrastreifen" mit Markierungsfarbe auf die L157 auf. Die Farbe lässt sich mit konventionellen Mitteln nicht entfernen, sodass sie möglicherwiese abgefräst werden muss. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Rethem unter 05165/291340 entgegen.

01.06 / Autofahrer mit 3,13 Promille

Soltau: Im Zusammenhang mit einer Körperverletzung überprüften Polizeibeamte am Donnerstagmittag einen 35jährigen Autofahrer an der Straße Bornkamp. Der Mann war aufgefallen, weil er an der Ampelkreuzung Celler Straße/Vor dem Weiherbusch nicht angefahren war, dann ein ihn überholendes Fahrzeug verfolgt und den Fahrer des Fahrzeugs im Bornkamp geschlagen hatte. Der Soltauer führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 3,13 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und ließen eine Blutprobe entnehmen. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten.

02.06 / Autofahrer zeigt starke Ausfallerscheinungen

Bad Fallingbostel / A7: Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht zu Freitag, gegen 02.10 Uhr einen 48jährigen Autofahrer auf der A7 im Bereich Bad Fallingbostel. Der Mann hatte mit seinem Pkw alle Fahrspuren inklusive Standstreifen benötigt, war dicht aufgefahren und fuhr wechselhafte Geschwindigkeiten. Die Beamten ließen den Fahrer einen Drogentest durchführen, der positiv auf Opiate reagierte. Eine Blutentnahme, die Einleitung eines Verfahrens und das Einbehalten der Fahrzeugschlüssel waren die Folge.

01.06 / Hakenkreuze gesprüht

Bad Fallingbostel: Unbekannte brachten von Mittwoch auf Donnerstag an der Straße Im Bürgerhof mittels Sprühfarbe auf einen Parkplatz, der Parkfläche eines Parkhauses sowie auf ein Verkehrszeichen und ein Hinweisschild Hakenkreuze auf. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 in Verbindung zu setzen.

01.06 / Geschwindigkeitskontrolle mit Videowagen der Polizei

Heidekreis: Polizeibeamte des Heidekreises überwachten im Rahmen der Aktion "Rücksichtnahme im Straßenverkehr" am Donnerstag unter anderem mit einem Videofahrzeug die A 7 und hatten dabei insbesondere die 120-km/h-Zone im Visier. In dem Zeitraum zwischen 16.00 und 20.30 Uhr fuhr keines der videografierten Fahrzeuge weniger als 40 km/h zu schnell. Der Spitzenreiter: Ein AMG-Mercedes im Bereich Bispingen mit 231 km/h, wobei hier der Toleranzwert schon abgezogen wurde. Der 40jährige Fahrer gab an, dass man schnell nach Hause wolle. Im Fahrzeug seine Ehefrau und drei Kinder. An Position 2 fand sich der Fahrer eines Skoda wieder, der vorwerfbar 83 km/h zu schnell unterwegs war. Da der 39-Jährige seinen Wohnort im Ausland hat, wurde durch die Polizeibeamten eine Sicherheitsleistung von 1.425 Euro erhoben, die der Mann gleich vor Ort entrichtete. Die Polizei kündigte an, weitere Überwachungen folgen zu lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell