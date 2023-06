Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Harber: Brand einer Gartenlaube; Bad Fallingbostel

A7: Drei Verletzte bei Unfall

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.06.2023 Nr. 1

04.06 / Brand einer Gartenlaube

Harber: Am Sonntagabend, gegen 18.15 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Campingplatz an der Wietzendorfer Straße eine Gartenlaube in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

04.06 / Drei Verletzte bei Unfall

Bad Fallingbostel / A7: Ein 22jähriger Autofahrer fuhr am Sonntagabend, gegen 22.35 Uhr auf der A7, Fahrtrichtung Hannover, vermutlich aufgrund Sekundenschlafs mit seinem Pkw auf einen davor fahrenden Pkw auf. Das verursachende Fahrzeug kam ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit der Schutzplanke, gelangte wieder auf die Straße und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer, sein 22jähriger Beifahrer sowie die 34jährige Unfallgegnerin wurden bei dem Geschehen leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

