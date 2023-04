Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Erkelenz-Lövenich (ots)

Unbekannte Personen drangen in einen Kellerraum an der Straße In Lövenich ein und stahlen daraus einen Kinderfahrradanhänger, einen Staubsauger sowie eine Leiter. Die Tat wurde zwischen 18 Uhr am 5. April (Mittwoch) und 19 Uhr am 6. April (Donnerstag) begangen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell