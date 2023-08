FW-EN: Feuerwehr rückt aus zur Türöffnung

Sprockhövel (ots) - Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 8.10 Uhr zum Timmmersholt gerufen. Dort sollte die Wohnungstür zu einem Patienten geöffnet werden, das dieser dazu nicht mehr in der Lage war. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war die Tür jedoch schon von Dritten aufgeschlossen worden. Ein weiteres Eingreifen war nicht mehr erforderlich. Einsatzende war gegen 8.45 Uhr. Rückfragen bitte an: ...

