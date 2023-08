Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Apotheke

Lippstadt (ots)

In der Zeit vom 12. August, 14:00 Uhr bis 13. August, 19:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Apotheke auf der Bunsenstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das erste Obergeschoss, in dem sich unter anderem Büroräume befinden. Dort entfernten sie ein Waschbecken von der Wand. Dabei kam es zu einem erheblichen Wasseraustritt. Das Wasser lief durch die Geschossdecke in den Verkaufsraum der Apotheke im Erdgeschoss. Der Verkaufsraum wurde von den Täter durchwühlt zurückgelassen. Ob Gegenstände entwendet worden sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei erschien am Tatort zur Spurensicherung. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell