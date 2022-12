Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Versuchter Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht ++ Alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen ++ Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Versuchter Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht ++

Langwedel. Am Freitag, gegen 02:25 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke in der Etelser Bahnhofstraße. Ein zunächst unbekannter Täter versuchte, die Eingangstür zur Apotheke gewaltsam zu öffnen. Eine Anwohnerin alarmierte die Polizei. Beamte der Polizei Verden begaben sich sofort zum Einsatzort, wo sie einen 15-Jährigen antrafen, gegen den sich nun die Ermittlungen richten. Sie nahmen den 15-Jährigen vorläufig fest. Noch in der Nacht führte die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vor Ort Maßnahmen der Spurensuche und -sicherung durch. Es ist nach derzeitigem Stand nicht auszuschließen, dass ein weiterer, bisher unbekannter Täter an der Tat beteiligt gewesen ist. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen ++

Langwedel. Am Freitag, gegen 02:00 Uhr, zogen Beamte der Polizei Verden einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Die Beamten unterzogen den 47-Jährigen, der mit einem Mazda unterwegs war, in der Hollenstraße einer Kontrolle. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mazda-Fahrer alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,9 Promille. Er musste sich infolgedessen einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin war der Mazda-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht ++

Lilienthal. Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Zur Aue. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses und stiegen auf diesem Wege ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter die Innenräume und erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld. Abschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise und verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell