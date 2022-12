POL-VER: ++ Brand eines Restaurants ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Einbruch in Gartencenter ++ Achim. Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag kam es zu einem Einbruch in ein Gartencenter, welches in der Straße In den Ellern liegt. Ersten Informationen zufolge öffneten die bisher unbekannten Täter gewaltsam eine ...

mehr