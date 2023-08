POL-SO: Zeugen nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Warstein (ots) - Einen Tatzeitraum von nur zwei Stunden nutzten unbekannte Täter am 12.08.2023, um in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße in Warstein einzudringen. Nach Angaben des Wohnungsinhabers hatte er die Wohnung zwischen 18 Uhr und 20 Uhr verlassen. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass die Wohnungstür aufgehebelt wurde und Bargeld aus seinem in der Wohnung befindlichen Portemonnaie entwendet wurde. Bislang konnten ...

