Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippetal (ots)

Am Freitagmittag, gegen 13.00 Uhr, befuhr eine 84-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem Pkw die Straße Bröckerberg in Fahrtrichtung Westen. An der Kreuzung Diestedder Straße wollte sie nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 85-jährige Frau aus Oelde mit ihrem Pkw die Diestedder Straße in Richtung Norden. Die Lippstädterin missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt der Frau aus Oelde, welche sich auf der Vorfahrtstraße befand. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Pkw-Führerinnen verletzt. Die Frau aus Lippstadt musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, während die Oelderin nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden konnte. Der entstandene Sachschaden an beiden Pkw ist erheblich und wird auf ca. 8.000 EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (hn)

