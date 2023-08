Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - auf dem Nachhauseweg überfallen und ausgeraubt

Werl (ots)

Zwei junge Männer, 18 Jahre und 21 Jahre aus Werl, fuhren in der Nacht zu Samstag, gegen 02.30 Uhr, mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg neben der Hammer Landstraße von Hilbeck in Richtung Werl. Etwa 300 Meter vor der Einmündung Iwering wurden sie plötzlich und unerwartet von zwei unbekannten Männern brutal vom Fahrrad gerissen. Die beiden Täter hatten offensichtlich auf dem Radweg auf die Fahrradfahrer gewartet und bei der folgenden körperlichen Auseinandersetzung die Herausgabe der Räder und der Handys gefordert. Dabei erhielt der 21-jährige Werler einen Faustschlag gegen den Kopf, während sein 18-jähriger Freund plötzlich starke Schmerzen an beiden Armen verspürte. Im Rahmen der Erste-Hilfe-Maßnahmen konnten durch eingesetzte Rettungskräfte mehrere Schnittwunden an den Armen des jungen Mannes aus Werl festgestellt werden. Diese Verletzungen sind - laut Aussage des behandelnden Arztes - sehr wahrscheinlich auf den Einsatz eines Messers von einem der Täter zurückzuführen. Beide zum Teil schwerverletzte Radfahrer wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser verlegt. Von den beiden Tätern fehlt bislang jede Spur. Die erbeuteten Fahrräder haben sie vor Ort zurück gelassen und das geraubte Handy weggeworfen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Kriminalpolizei Soest hat unverzüglich die Ermittlungen in dem Raubdelikt übernommen. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: junger Mann, ca. 18 Jahre alt, südländisches Aussehen, Baseballcap, grauer Pullover, graue Jogginghose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter Telefon 02922 - 91000 entgegen. (hn)

