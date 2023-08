Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in LWL Klinik

Warstein (ots)

Zurzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr in einer Klink des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe in Warstein. Dort ist in einem Patientenzimmer ein Brand ausgebrochen. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (avo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell