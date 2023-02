Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Olpe (ots)

In der Bahnhofstraße kam es am Donnerstag (02.02.2023) um 13.30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 47-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Bruchstraße. Nachdem sie verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihr ein 33-Jähriger mit seinem Kleintransporter hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 47-Jährige leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell